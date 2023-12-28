Россия скрыла настоящие потери людей в оккупации после подрыва Каховской ГЭС, — AP

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Российские власти на временно оккупированных территориях Украины намеренно занижали количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня. Враг заявлял, что 59 человек утонули, однако эта цифра значительно больше.

Об этом сообщает Associated Press.

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Расследование агентства показало, что количество погибших составляет по меньшей мере сотни в одном только оккупированном захватчиками городе Олешки. В то время населенный пункт был одним из самых густонаселенных в пострадавших от наводнения районах с 16 тысячами жителей. AP пишет, что точное количество погибших может никогда не быть известно.

Российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела людей, в отношении которых не было заявления от родственников, и не разрешали местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, когда они игнорировали приказы.

Для расследования журналисты пообщались с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках, одной волонтеркой, которая хоронила тела, а также с двумя украинскими информаторами, которые передавали разведывательные данные из этого района украинцам. По их свидетельствам, массовые захоронения были разрыты, а неопознанные тела забрали и больше их никто не видел.

AP отмечает, что власти РФ не ответили на просьбу о комментарии.

Слова людей свидетельствуют о целенаправленной попытке российских властей скрыть истинное количество погибших в результате террористического акта оккупантов.

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС Черному морю нанесен ущерб почти 4 млрд долларов. Эта сумма приблизительна и будет увеличиваться, поскольку провести полное обследование пока невозможно.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.