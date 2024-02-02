Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія запустила чергову партію БпЛА — повітряна тривога охопила нові області arrow

Росія запустила чергову партію БпЛА — повітряна тривога охопила нові області

2 лютого 2024 01:21
оновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія запустила чергову партію БпЛА — повітряна тривога охопила нові області
Безпілотники летять над областями. Фото: Українські новини
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 2 лютого, триває з 22:30 1 лютого. Небезпека шириться на нові області, зокрема Харківську, Полтавську та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

Читайте також:

Військові попереджають про чергову групу безпілотників, які летять із Херсонської в Миколаївську область. Також в небезпеці й Донецька область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога розповсюдилась на значну частину областей України:

  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Дніпропетровську,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 2 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі