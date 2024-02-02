Росія запустила чергову партію БпЛА — повітряна тривога охопила нові області
2 лютого 2024 01:21
оновлено: 01:25
Безпілотники летять над областями. Фото: Українські новини
Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 2 лютого, триває з 22:30 1 лютого. Небезпека шириться на нові області, зокрема Харківську, Полтавську та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові попереджають про чергову групу безпілотників, які летять із Херсонської в Миколаївську область. Також в небезпеці й Донецька область.
Наразі повітряна тривога розповсюдилась на значну частину областей України:
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську.
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