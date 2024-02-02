Росія запустила чергову партію БпЛА — повітряна тривога охопила нові області

Безпілотники летять над областями. Фото: Українські новини

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 2 лютого, триває з 22:30 1 лютого. Небезпека шириться на нові області, зокрема Харківську, Полтавську та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога розповсюдилась на значну частину областей України:

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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