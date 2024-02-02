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Россия запустила очередную партию БпЛА - воздушная тревога охватила новые области

2 февраля 2024 01:21
обновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная партия БпЛА пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога продолжается
Беспилотники улетают над областями. Фото: Украинские новости
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 2 февраля, проходит с 22:30 1 февраля. Опасность распространяется на новые области, в частности, Харьковскую, Полтавскую и другие. Известно, что новая группа беспилотников пересекла границу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают об очередной группе беспилотников, летящих из Херсонской области в Николаевскую область. Также в опасности и Донецкая область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на значительную часть областей Украины:

  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Запорожская,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 2 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:27. "Угроза по мопедам - Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области", - говорится в сообщении паблика "Николаевский Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:03. Воздушные силы предоставили актуальную информацию о вражеских беспилотниках, которые:

  • в Донецкой области двигаются к востоку;
  • на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;
  • в Кировоградской области, курс на Кременчуг;
  • в Николаевской области из Херсонской области, курс северо-западный;
  • в Николаевской области, курс северный;
  • на границе Херсонской и Николаевской областей по акватории Черного моря, курс северо-восточный.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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