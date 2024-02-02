Очередная партия БпЛА пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога продолжается

Россия запустила очередную партию БпЛА - воздушная тревога охватила новые области
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 2 февраля, проходит с 22:30 1 февраля. Опасность распространяется на новые области, в частности, Харьковскую, Полтавскую и другие. Известно, что новая группа беспилотников пересекла границу.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 2 февраля
Военные предупреждают об очередной группе беспилотников, летящих из Херсонской области в Николаевскую область. Также в опасности и Донецкая область.
Воздушная тревога распространилась на значительную часть областей Украины:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Запорожская,
- Днепропетровске,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
Обновлено 01:27. "Угроза по мопедам - Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области", - говорится в сообщении паблика "Николаевский Ванек".
Обновлено 02:03. Воздушные силы предоставили актуальную информацию о вражеских беспилотниках, которые:
- в Донецкой области двигаются к востоку;
- на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;
- в Кировоградской области, курс на Кременчуг;
- в Николаевской области из Херсонской области, курс северо-западный;
- в Николаевской области, курс северный;
- на границе Херсонской и Николаевской областей по акватории Черного моря, курс северо-восточный.
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