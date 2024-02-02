Очередная партия БпЛА пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога продолжается

Беспилотники улетают над областями. Фото: Украинские новости

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 2 февраля, проходит с 22:30 1 февраля. Опасность распространяется на новые области, в частности, Харьковскую, Полтавскую и другие. Известно, что новая группа беспилотников пересекла границу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные предупреждают об очередной группе беспилотников, летящих из Херсонской области в Николаевскую область. Также в опасности и Донецкая область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на значительную часть областей Украины:

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Запорожская,

Днепропетровске,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:27. "Угроза по мопедам - Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области", - говорится в сообщении паблика "Николаевский Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:03. Воздушные силы предоставили актуальную информацию о вражеских беспилотниках, которые:

в Донецкой области двигаются к востоку;

на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Донецкой области, курс юго-восточный;

в Кировоградской области, курс на Кременчуг;

в Николаевской области из Херсонской области, курс северо-западный;

в Николаевской области, курс северный;

на границе Херсонской и Николаевской областей по акватории Черного моря, курс северо-восточный.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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