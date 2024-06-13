Росіяни призупинили військові навчання в Криму і згорнули частину особового складу на території центру підготовки військових рятувальників

Військові об'єкти біля Комишової бухти у Севастополі. Фото: Telegram/АТЕШ

Партизани "АТЕШ" слідкують за військовими об'єктам біля Комишової бухти у Севастополі у тимчасово окупованому Криму. За їх розвідданими росіяни згорнули частину особового складу на території центру підготовки військових рятувальників та водолазних фахівців.

Про це у середу, 12 червня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

Читайте також:

Росіяни призупинили військові навчання в Криму

Агенти "АТЕШ" розповідають, що ретельне спостереження за військовими об'єктами в районі Камишової бухти біля морського порту проходило минулого тижня.

"Було підтверджено значне скорочення особового складу на території центру підготовки військових рятувальників та водолазних фахівців, що є результатом успішних ударів СОУ по скупченням військ", — кажуть в "АТЕШ".

Скриншот Telegram/АТЕШ

Також агенти з'ясували, що радіолокаційна станція "Каста-2Е2", розташована біля нафтосховища, використовується для виявлення ракет СОУ, котрі низько летять.

"Після ряду успішних атак по флоту та системам ППО противника, окупанти опинилися в стані страху та призупинили навчання у центрі підготовки", — повідомляють партизани "АТЕШ".

Раніше в "АТЕШ" повідомили, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму будуюють маскувальні укриття для своїх ЗРК. А у Донецької області ворог переміщував свою військову техніку та особовий склад.