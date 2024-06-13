Росіяни призупинили військові навчання в Криму і згорнули частину особового складу на території центру підготовки військових рятувальників

Росія скорочує кількість військових на деяких базах в окупованому Криму, — АТЕШ
Партизани "АТЕШ" слідкують за військовими об'єктам біля Комишової бухти у Севастополі у тимчасово окупованому Криму. За їх розвідданими росіяни згорнули частину особового складу на території центру підготовки військових рятувальників та водолазних фахівців.
Про це у середу, 12 червня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.
Росіяни призупинили військові навчання в Криму
Агенти "АТЕШ" розповідають, що ретельне спостереження за військовими об'єктами в районі Камишової бухти біля морського порту проходило минулого тижня.
"Було підтверджено значне скорочення особового складу на території центру підготовки військових рятувальників та водолазних фахівців, що є результатом успішних ударів СОУ по скупченням військ", — кажуть в "АТЕШ".
Також агенти з'ясували, що радіолокаційна станція "Каста-2Е2", розташована біля нафтосховища, використовується для виявлення ракет СОУ, котрі низько летять.
"Після ряду успішних атак по флоту та системам ППО противника, окупанти опинилися в стані страху та призупинили навчання у центрі підготовки", — повідомляють партизани "АТЕШ".
Раніше в "АТЕШ" повідомили, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму будуюють маскувальні укриття для своїх ЗРК. А у Донецької області ворог переміщував свою військову техніку та особовий склад.
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