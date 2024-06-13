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Россия сокращает число военных на некоторых базах в оккупированном Крыму, — АТЕШ

13 июня 2024 05:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россияне приостановили военные учения в Крыму и свернули часть личного состава на территории центра подготовки военных спасателей
Военные объекты возле Камышовой бухты в Севастополе. Фото: Telegram/АТЕШ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Партизаны "АТЕШ" следят за военными объектами возле Камышовой бухты в Севастополе во временно оккупированном Крыму. По их разведданным россияне свернули часть личного состава на территории центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов.

Об этом в среду, 12 июня, сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

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Агенты "АТЕШ" рассказывают, что тщательное наблюдение за военными объектами в районе Камышовой бухты у морского порта проходило на прошлой неделе.

"Было подтверждено значительное сокращение личного состава на территории центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов, что является результатом успешных ударов СОУ по скоплениям войск", — говорят в "АТЕШ".

Россия сокращает количество военных на некоторых базах в оккупированном Крыму
Скриншот Telegram/АТЕШ

Также агенты выяснили, что радиолокационная станция "Каста-2Е2", расположенная возле нефтехранилища, используется для обнаружения низколетящих ракет СОУ.

"После ряда успешных атак по флоту и системам ПВО противника, оккупанты оказались в состоянии страха и приостановили обучение в центре подготовки", — сообщают партизаны "АТЕШ".

Ранее в АТЕШ сообщили, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму строят маскировочные укрытия для своих ЗРК. А в Донецкой области враг передислоцировал свою военную технику и личный состав.

российские войска
партизаны
Севастополь
военные склады
Крым

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