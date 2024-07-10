Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101 arrow

Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101

10 липня 2024 14:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Росія виробляє у вісім разів більше крилатих ракет Х-101, ніж на початку вторгнення
Бомбардувальник Ту-160 з ракетами Х-101 та Х-55. Фото: МО РФ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

З початку повномасштабного вторгнення Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Саме цю зброю російські військові використали для удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. 

Про це повідомило видання Financial Times у середу, 10 липня. 

Читайте також:

Росія нарощує виробництво ракет

За даними Financial Times, у 2021 році Росія виробила 56 ракет Х-101, а у 2023 році — вже 420, тобто майже у восьмеро більше.

За словами керівниці дослідження санкцій Інституту KSE у Києві Олени Білоусової, західні технології дозволяють Москві будувати ці розумніші ракети, які дозволяють терористичним атакам проходити крізь українську протиповітряну оборону.

Деталі західного виробництва в російських ракетах

У ракети Х-101, якою росіяни вдарили по Україні у січні, було виявлено 16 елементів електронних компонентів західного виробництва. Дві з деталей мали маркування швейцарської компанії STMicroelectronics, інші – американських виробників мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

"Російські компанії у 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що містилися в січневій Х-101 — вони просто купили їх на відкритому ринку та імпортували через Китай", — пише FT.

За даними FT із посиланням на Офіс Президента України, готова ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматд ит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено, що росіяни вдарили по медзакладу крилатою ракетою Х-101.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві, та аргументував, чому агресор точно знав, куди влучить ракета.

Раніше ми писали, що представник Росії при ООН Василь Небензя зробив низку цинічних заяв на скликаному за ініціативою України засіданні Ради безпеки після масованої атаки 8 липня. 

Київ війна зброя обстріли ракети війна в Україні Охматдит жертви ракетний удар загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців