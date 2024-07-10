Росія виробляє у вісім разів більше крилатих ракет Х-101, ніж на початку вторгнення

Бомбардувальник Ту-160 з ракетами Х-101 та Х-55. Фото: МО РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101. Саме цю зброю російські військові використали для удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це повідомило видання Financial Times у середу, 10 липня.

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За даними Financial Times, у 2021 році Росія виробила 56 ракет Х-101, а у 2023 році — вже 420, тобто майже у восьмеро більше.

За словами керівниці дослідження санкцій Інституту KSE у Києві Олени Білоусової, західні технології дозволяють Москві будувати ці розумніші ракети, які дозволяють терористичним атакам проходити крізь українську протиповітряну оборону.

Деталі західного виробництва в російських ракетах

У ракети Х-101, якою росіяни вдарили по Україні у січні, було виявлено 16 елементів електронних компонентів західного виробництва. Дві з деталей мали маркування швейцарської компанії STMicroelectronics, інші – американських виробників мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

"Російські компанії у 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що містилися в січневій Х-101 — вони просто купили їх на відкритому ринку та імпортували через Китай", — пише FT.

За даними FT із посиланням на Офіс Президента України, готова ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматд ит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено, що росіяни вдарили по медзакладу крилатою ракетою Х-101.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві, та аргументував, чому агресор точно знав, куди влучить ракета.

Раніше ми писали, що представник Росії при ООН Василь Небензя зробив низку цинічних заяв на скликаному за ініціативою України засіданні Ради безпеки після масованої атаки 8 липня.