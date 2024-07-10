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Россия в восемь раз увеличила производство крылатых ракет Х-101

10 июля 2024 14:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Россия производит в восемь раз больше крылатых ракет Х-101, чем в начале вторжения
Бомбардировщик Ту-160 с ракетами Х-101 и Х-55. Фото: МО РФ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

С начала полномасштабного вторжения Россия в восемь раз увеличила производство крылатых ракет Х-101. Именно это оружие российские военные использовали для удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом сообщило издание Financial Times в среду, 10 июля.

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По данным Financial Times, в 2021 году Россия произвела 56 ракет Х-101, а в 2023 году — уже 420, то есть почти в восемь раз больше.

По словам руководительницы исследования санкций Института KSE в Киеве Елены Белоусовой, западные технологии позволяют Москве строить эти умные ракеты, которые позволяют террористическим атакам проходить сквозь украинскую противовоздушную оборону.

Детали западного производства в российских ракетах

В ракете Х-101, которой россияне ударили по Украине в январе, было обнаружено 16 элементов электронных компонентов западного производства. Две из деталей имели маркировку швейцарской компании STMicroelectronics, другие — американских производителей микросхем, в частности Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

"Российские компании в 2023 году смогли получить запчасти, идентичные тем, что содержались в январской Х-101 — они просто купили их на открытом рынке и импортировали через Китай", — пишет FT.

По данным FT со ссылкой на Офис Президента Украины, готовая ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Напомним, Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определено, что россияне ударили по медучреждению крылатой ракетой Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве, и аргументировал, почему агрессор точно знал, куда попадет ракета.

Ранее мы писали, что представитель России при ООН Василий Небензя сделал ряд циничных заявлений на созванном по инициативе Украины заседании Совбеза после массированной атаки 8 июля.

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