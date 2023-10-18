Росія вдарила ракетою по Харкову, поранено жінку, — Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора/Telegram

Сьогодні, 18 жовтня, близько 11:40 Росія завдала ракетного удару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки була поранена 67-річна жінка, її ушпиталили.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора

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Ракетний удар по Харкову

"За даними слідства, 18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетного удару по Немишлянському району Харкова", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору. Внаслідок ворожої атаки отримала поранення 67-річна жінка, її ушпиталили до лікарні.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії РФ.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.