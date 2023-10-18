Россия ударила ракетой по Харькову, ранена женщина, — Офис Генпрокурора

Фото: Офис Генпрокурора/Telegram

Сегодня, 18 октября, около 11:40 Россия нанесла ракетный удар по Немышлянскому району Харькова. В результате атаки была ранена 67-летняя женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Ракетный удар по Харькову

"По данным следствия, 18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова", — говорится в сообщении.

Известно, что ракета попала в посадку недалеко от частного жилого сектора. В результате вражеской атаки получила ранение 67-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и задокументировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.