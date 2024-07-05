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Росія втратила ударний гелікоптер Мі-28 — подробиці

5 липня 2024 15:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Росії ударний гелікоптер Мі-28 зазнав трощі
Ударний гелікоптер Мі-28. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 5 липня.

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В небі над Ростовською областю РФ зазнав авіатрощі ударний російський гелікоптер Мі-28.

Як зазначать місцеві ТГ-канали, екстрена посадка спровокувала потужну пожежу. Вогонь охопив близько 500 м².

падіння гелікоптера
Уламки гелікоптера Мі-28. Фото: росЗМІ
місце авіатрощі
Місце падіння гелікоптера Мі-28. Фото: росЗМІ

Гелікоптер Мі-28

Мі-28 є ударним гелікоптером, розробленим в Радянському Союзі. Нині перебуває на озброєнні Російської Федерації та деяких інших республік колишнього СРСР.

Він призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки. Також він здатен збивати малошвидкісні повітряні цілі і знищувати живу силу ворога.

Раніше ми повідомляли, що військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі ''Остафьєво'' у Москві, який належить міноборони РФ. 

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

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