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Россия потеряла ударный вертолет Ми-28 — подробности

5 июля 2024 15:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В России ударный вертолет Ми-28 потерпел трость
Ударный вертолет Ми-28. Фото иллюстративное: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28. Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 5 июля.

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Россия потеряла ударный вертолет

В небе над Ростовской областью РФ потерпел авиатрость ударный российских вертолет Ми-28.

Как отметят местные ТГ-каналы, экстренная посадка спровоцировала мощный пожар. Огонь охватил около 500 м2.

падение вертолета
Обломки вертолета Ми-28. Фото: росСМИ
место авиатрощи
Место падения вертолета Ми-28. Фото: росСМИ

Вертолет Ми-28

Ми-28 является ударным вертолетом, разработанным в Советском союзе. В настоящее время находится на вооружении русской Федерации и неких остальных республик бывшего СССР.

Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике. Также он способен сбивать малоскоростные воздушные цели и уничтожать живую силу неприятеля.

Ранее мы сообщали, что военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме "Остафьево" в Москве, который принадлежит минобороны РФ.

В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

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