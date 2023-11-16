Росія від самого початку планувала вивезення українського зерна задля шантажу голодом

Вивезення окупантами українського зерна. Фото: АрміяInform

Росія заздалегідь планувала викрадення українського зерна для шантажу голодом. Для цього загарбники встановила безпечний і швидкий транспортний коридор, яким зерно транспортувалося на їх територію.

Про це заявила Global Rights Compliance, некомерційна організація, яка спеціалізується на міжнародному гуманітарному праві.

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Росія планувала викрадення українського зерна

В організації заявили про знайдені докази того, що Москва попередньо планувала викрадення зерна в безпрецедентних масштабах.

Перше масове вилучення зерна сталося в середині березня 2022 року. До того часу Росія встановила безпечний і швидкий транспортний коридор, яким зерно транспортувалося на територію РФ.

Навіщо вивозилося зерно

Вивезення зерна мало дві мети: створення штучного голоду для ефективного контролю окупованих територій та фінансування власної армії.

Загалом Росія виручила понад 1 млрд доларів від продажу українського зерна.

Раніше ми повідомляли, що в Російській Федерації зазначають, що повернутися до відновлення зернової угоди неможливо. Країна-агресор звинувачує в усьому позицію Заходу, який "не зробив жодного кроку до примирення".

Нагадуємо, що для повноцінного захисту гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна має працювати у трьох напрямках — військовому, логістичному та правовому.