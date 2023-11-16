Россия с самого начала планировала вывоз украинского зерна для шантажа голодом

Вывоз оккупантами украинского зерна. Фото: АрмияInform

Россия заранее планировала похищение украинского зерна для шантажа голодом. Для этого захватчики установили безопасный и быстрый транспортный коридор, по которому зерно транспортировалось на их территорию.

Об этом заявила Global Rights Compliance, некоммерческая организация, специализирующаяся на международном гуманитарном праве.

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Россия планировала похищение украинского зерна

В организации заявили о найденных доказательствах того, что Москва предварительно планировала похищение зерна в беспрецедентных масштабах.

Первое массовое изъятие зерна произошло в середине марта 2022 года. К тому времени Россия установила безопасный и быстрый транспортный коридор, по которому зерно транспортировалось на территорию РФ.

Зачем вывозилось зерно

Вывоз зерна имел две цели: создание искусственного голода для эффективного контроля оккупированных территорий и финансирования собственной армии.

В общей сложности Россия выручила более 1 млрд долларов от продажи украинского зерна.

Ранее мы сообщали, что в Российской Федерации отмечают, что возвратиться к возобновлению зернового соглашения невозможно. Страна-агрессор обвиняет во всем позицию Запада, который "не сделал никакого шага к примирению".

Напомним, что для полноценной защиты гуманитарных коридоров в Черном море Украина должна работать в трех направлениях — военном, логистическом и правовом.