Росія замучила деяких українців до смерті: розслідування ООН

Члени Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні. REUTERS/Деніс Балібуз

Члени Уповноваженого ООН слідчого органу поділилися своїми останніми висновками, згідно з якими російські окупаційні сили піддавали українцям жорстоким тортурам. Деякі жертви від отриманих травм померли.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Розслідування ООН про катування РФ над українцями

Повідомляється, що члени ООН повідомили про випадки сексуального насильства щодо жінок віком від 19 до 83 років в окупованих районах Херсонської області, причому родичів змушували слухати це насильство.

Ерік Месе, який очолює комісію з розслідування того, що відбувається в Україні, відзначив перед Радою ООН з прав людини в Женеві, що було зібрано додаткові свідчення про широке та систематичне застосування тортур російськими збройними силами в контрольованих ними районах. Він додав, що у деяких випадках жорстокість тортур призводила до смерті жертв.

Месе також згадав, що спроби комісії зв'язатися з Росією залишилися без відповіді. На слуханнях ради Росії було запропоновано можливість відповісти на звинувачення, але були відсутні російські представники. Міноборони Росії не дало коментарів у відповідь на запит.

На наступному брифінгу для преси Пабло де Грайфф, член комісії, повідомив, що точну кількість випадків тортур, які призвели до смерті, визначити складно через обмежений доступ.

Однак він підкреслив, що це "досить велика кількість", ґрунтуючись на даних із різних джерел по всій країні, включаючи регіони як поблизу, так і далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, що генпрокурор України Андрій Костін заявив, що РФ запровадила порядок жорстокого поводження з полоненими українськими військовими і вдається до тортур. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з тортур доктором Еліс Джил Едвардс.

Також ми повідомляли, що під час окупації міста Вовчанськ учасник терористичної організації разом із російськими військовими у приміщенні місцевого агрегатного заводу облаштував "в'язницю", де незаконно утримувалися та зазнавали насильства понад 500 цивільних людей. Правоохоронці встановили, що організатором тортур є 36-річний громадянин РФ.