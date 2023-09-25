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Россия замучила некоторых украинцев до смерти: расследование ООН

25 сентября 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия замучила некоторых украинцев до смерти: расследование ООН
Члены Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине. REUTERS/Денис Балибуз
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Члены Уполномоченного ООН следственного органа поделились своими последними выводами, согласно которым российские оккупационные силы подвергали украинцев жестоким пыткам. Некоторые из жертв от полученных травм умерли.

Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что члены ООН сообщили о случаях сексуального насилия в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет в оккупированных районах Херсонской области, причем родственников заставляли слушать это насилие.

Эрик Мёсе, возглавляющий комиссию по расследованию происходящего в Украине, отметил перед Советом ООН по правам человека в Женеве, что были собраны дополнительные свидетельства о широком и систематическом применении пыток российскими вооруженными силами в контролируемых ими районах. Он добавил, что в некоторых случаях жестокость пыток приводила к смерти жертв.

Мёсе также упомянул, что попытки комиссии связаться с Россией остались без ответа. На слушаниях совета России была предложена возможность ответить на обвинения, но отсутствовали российские представители. Минобороны России не дало комментариев в ответ на запрос.

На последующем брифинге для прессы Пабло де Грайфф, член комиссии, сообщил, что точное количество случаев пыток, приведших к смерти, определить сложно из-за ограниченного доступа. 

Однако он подчеркнул, что это "довольно большое количество", основываясь на данных из различных источников по всей стране, включая регионы как вблизи, так и вдали от линии фронта.

Напомним, что генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс

Также мы сообщали, что во время оккупации города Волчанск участник террористической организации вместе с российскими военными в помещении местного агрегатного завода обустроил "тюрьму", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Правоохранители установили, что организатором пыточной является 36-летний гражданин РФ.

 

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