Росія заплатить — Шмигаль обговорює з партнерами компенсацію збитків за шкоду довкіллю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба прем'єра

Росія завдала збитків українському довкіллю на 2,2 трлн грн. Для нашої держави дуже важливо, аби РФ "заплатила" за усі наслідки, тому Україна чекає рішення ЄС, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу нашій країні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міжнародному довкіллєвому форумі "United for Nature. Agenda for Ukraine".

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За словами Шмигаля, російські загарбники завдали українському довкіллю збитків на 2,2 трлн гривень. Станом на зараз потенційно забруднені мінами та снарядами є сотні тисяч квадратних кілометрів української землі. Тому для України важливо, аби РФ "заплатила" за усі скоєнні злочини.

"Принцип "Росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні. Цей принцип закладений у нашій довкіллєвій декларації, проєкт якої презентували у жовтні. Декларація закликає створити міжнародну екологічну платформу для оцінки збитків і це чітко корелюється з ініціативою нашого президента щодо створення глобальної платформи оцінювання збитків", — зазначив прем'єр.

Крім того, цьогоріч в Україні планують обстежити та очистити від небезпечних предметів понад 512 га землі.

Більше про збитки

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Також в уряді розповідали, що хочуть отримати від Росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Попередньо відомо, скільки медичних закладів знищили окупанти під час війни та які з них вдалося відремонтувати. Зазначається, що внаслідок дій окупантів збитки сягають понад 38 мільярдів гривень.