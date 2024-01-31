Россия заплатит — Шмыгаль обсуждает с партнерами компенсацию ущерба за вред окружающей среде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба премьера

Россия нанесла ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн. грн. Для нашего государства очень важно, чтобы РФ "заплатила" за все последствия, поэтому Украина ждет решения ЕС, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ в помощь нашей стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международном окружающем форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine".

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По словам Шмыгаля, российские захватчики нанесли украинской окружающей среде ущерб на 2,2 трлн гривен. На сегодня потенциально загрязненные минами и снарядами являются сотни тысяч квадратных километров украинской земли. Поэтому для Украины важно, чтобы РФ "заплатила" за все совершенные преступления.

"Принцип "Россия заплатит" для нас чрезвычайно важен и фундаментален. Ожидаем действенные решения со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ на помощь Украине. Этот принцип заложен в нашей окружающей декларации, проект которой презентовали в октябре. Декларация призывает создать международную экологическую платформу для оценки ущерба, и это четко коррелируется с инициативой нашего президента по созданию глобальной платформы оценивания убытков", — отметил премьер.

Кроме того, в этом году в Украине планируется обследовать и очистить от опасных предметов более 512 га земли.

Больше об убытках

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Также в правительстве рассказывали, что хотят получить от России компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Предварительно известно, сколько медицинских учреждений уничтожили оккупанты во время войны и какие из них удалось отремонтировать. Отмечается, что в результате действий оккупантов ущерб достигает более 38 миллиардов гривен.