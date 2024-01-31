Россия заплатит — Шмыгаль обсуждает с партнерами компенсацию ущерба за вред окружающей среде
Россия нанесла ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн. грн. Для нашего государства очень важно, чтобы РФ "заплатила" за все последствия, поэтому Украина ждет решения ЕС, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ в помощь нашей стране.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международном окружающем форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine".
Какой вред причинила Россия окружающей среде Украины
По словам Шмыгаля, российские захватчики нанесли украинской окружающей среде ущерб на 2,2 трлн гривен. На сегодня потенциально загрязненные минами и снарядами являются сотни тысяч квадратных километров украинской земли. Поэтому для Украины важно, чтобы РФ "заплатила" за все совершенные преступления.
"Принцип "Россия заплатит" для нас чрезвычайно важен и фундаментален. Ожидаем действенные решения со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ на помощь Украине. Этот принцип заложен в нашей окружающей декларации, проект которой презентовали в октябре. Декларация призывает создать международную экологическую платформу для оценки ущерба, и это четко коррелируется с инициативой нашего президента по созданию глобальной платформы оценивания убытков", — отметил премьер.
Кроме того, в этом году в Украине планируется обследовать и очистить от опасных предметов более 512 га земли.
Больше об убытках
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.
Также в правительстве рассказывали, что хотят получить от России компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.
Предварительно известно, сколько медицинских учреждений уничтожили оккупанты во время войны и какие из них удалось отремонтировать. Отмечается, что в результате действий оккупантов ущерб достигает более 38 миллиардов гривен.
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