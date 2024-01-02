Ракетний удар по Києву 2 січня: наслідки

Наслідки атаки РФ на житловий будинок у Києві. Фото: Галина Остаповець

Щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали внаслідок потужної російської атаки на Київ сьогодні вранці, 2 січня, у Соломʼянському районі міста.

Уламки російської ракети серйозно пошкодили житлову 9-поверхівку. Найбільше постраждав один із підʼїздів, у ньому зруйновані більшість квартир.

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"Вибухова хвиля винесла в коридор"

Мешканці пошкодженого будинку розповідають, що навіть не могли би і подумати, що саме вони постраждають від російського удару.

"Випадково буквально за 5 хв до вибуху я вийшла в коридор. Дітей теж забрала, хоча вони ніколи не виходять. Як наче мені щось підказувало. Тому на момент вибуху ми з дітьми були в коридорі, а чоловіка до нас вже винесло вибуховою хвилею", — розповідає жителька пошкодженого будинку на імʼя Альона.

Її чоловік Анатолій додає, що прокинувся від звуку вилітаючої балконної віконної рами.

"По інерції почав вибігати, а вибуховою хвилею мене як наче ще піднесло. Ні про що не думав, все як наче в уповільненій зйомці. Різко стало холодно. А це вікна вилетіли. Думаю, що тут будемо ночувати, хоча розуміємо, що комунікації нам відновлять не раніше як за дві доби", — додав він.

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня

Наслідки ракетного удару по Києву 2 січня 1 / 7

Інша жителька постраждалого будинку під час атаки сьогодні зранку, 2 січня, лише повернулася додому із поїздки. Із вулиці споглядає, як догорає її квартира на 5 поверсі.

"Слава Богу, що в мене в той час не було вдома. Не знаю, що було би. У мене дуже добрий ангел-охоронець", — каже вона, витираючи сльози.

Скільки людей постраждало: відповідь ДСНС

За словами речника столичних рятувальників Павла Петрова, станом на 12 дня 2 січня, пожежа у житловій 9-поверхівці Соломʼянського району Києва локалізована. Вогонь більше не розповсюджується. Рятувальники продовжують розбирати конструкції, а також намагаються повністю ліквідувати займання.

"Було евакуйовано 134 особи та врятовано 57 осіб. На жаль, потерпіло 29 осіб, із яких одна жінка похилого віку померла вже в кареті швидкої допомоги. Рятувальники провели обстеження усіх приміщень, заблокованих людей у будинку немає. Займаємось ліквідацією пожежі", — зазначив Петров у коментарі Новини.LIVE.

Росія завдала потужного удару по Києву

За даними Повітряних Сил України, вранці 2 січня Росія завдала потужного ракетного удару по столиці. У першій хвилі атакувала 15 "шахедами", які були збиті, а за 4 години запустила крилаті та аеробалістичні ракети у три хвилі.

16 бомбардувальників випустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. А винищувачі МІГ-31К — 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Загалом було 99 ракет різних типів.

Протиповітряна Оборона знищила 72 повітряні цілі. Переважна більшість у межах столиці.

Це:

10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав: якби всі "Кинджали" потрапили у цілі — наслідки були би катастрофічними.