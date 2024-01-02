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Россия нанесла мощный удар по Киеву — последствия атаки

2 января 2024 17:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный удар по Киеву 2 января: последствия
Последствия атаки РФ на жилой дом в Киеве. Фото: Галина Остаповец
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

По меньшей мере, два человека погибли и 49 человек пострадали в результате мощной российской атаки на Киев сегодня утром, 2 января, в Соломенском районе города.

Обломки российской ракеты серьезно повредили жилую 9-этажку. Больше всего пострадал один из подъездов, в нем разрушены большинство квартир.

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"Взрывной волной вынесло в коридор"

Жители поврежденного дома рассказывают, что даже не могли бы подумать, что именно они пострадают от российского удара.

"Случайно буквально за 5 мин до взрыва я вышла в коридор. Детей тоже забрала, хотя они никогда не выходят. Как будто мне что-то подсказывало. Поэтому на момент взрыва мы с детьми находились в коридоре, а мужа к нам уже вынесло взрывной волной", — рассказывает жительница поврежденного дома по имени Алена.

Ее муж Анатолий добавляет, что очнулся от звука вылетающей балконной оконной рамы.

"По инерции начал выбегать, а взрывной волной меня как будто еще преподнесло. Ни о чем не думал, все как в замедленной съемке. Резко стало холодно. А это окна вылетели. Думаю, что здесь будем ночевать, хотя понимаем, что коммуникации нам восстановят не раньше чем через двое суток", — добавил он.

  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
  • Последствия ракетного удара по Киеву 2 января
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Другая жительница пострадавшего дома во время атаки сегодня утром, 2 января, вернулась домой из поездки. С улицы смотрит, как догорает ее квартира на 5 этаже.

"Слава Богу, что меня в то время не было дома. Не знаю, что было бы. У меня очень хороший ангел-хранитель", — говорит она, вытирая слезы.

Сколько человек пострадало: ответ ГСЧС

По словам спикера столичных спасателей Павла Петрова, по состоянию на 12 дня 2 января, пожар в жилой 9-этажке Соломенского района Киева локализован. Огонь больше не распространяется. Спасатели продолжают разбирать конструкции, а также пытаются полностью ликвидировать возгорание.

"Были эвакуированы 134 человека и спасены 57 человек. К сожалению, пострадали 29 человек, из которых одна пожилая женщина умерла уже в карете скорой помощи. Спасатели провели обследование всех помещений, заблокированных людей в доме нет. Занимаемся ликвидацией пожара", — отметил Петров в комментарии Новини.LIVE.

Россия нанесла мощный удар по Киеву

По данным Воздушных Сил Украины, утром 2 января Россия нанесла мощный ракетный удар по столице. В первой волне атаковала 15 "шахедами", которые были сбиты, а через 4 часа запустила крылатые и аэробалистические ракеты в три волны.

16 бомбардировщиков выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. А истребители МИГ-31К — 10 аэробалистических ракет "Кинжал". Всего было 99 ракет разных типов.

Противовоздушная Оборона уничтожила 72 воздушных целей. Подавляющее большинство — в пределах столицы.

Это:

  • 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил: если бы все "Кинжалы" попали в цели — последствия были бы катастрофическими.

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