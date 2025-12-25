Відео
Україна
Росіян можна зупинити — Білецький назвав головні умови

25 грудня 2025 05:07
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Масова заміна солдатів на роботів та дрони дозволить Києву перемогти, вважає Білецький
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Від трьох до п'яти місяців потрібно для суттєвих зрушень на фронті. Але дива не станеться само собою. Ситуація зміниться лише за умови, якщо ЗСУ радикально посилять підготовку та зроблять ставку на технології.

Такий прогноз озвучив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Машини замість людей

Військовий назвав конкретний рецепт успіху. Білецький наполягає на швидкій імплементації нових рішень. Армія має працювати інтенсивніше. Головне завдання — максимально замінити живу силу технікою там, де це реально.

Ключову роль у цьому зіграють:

  • безпілотники (БПЛА);
  • наземні роботизовані комплекси;
  • сучасні засоби розвідки та захисту.

Шлях до переговорів

Якщо Україна встигне технологічно переозброїтися, ворога вдасться загальмувати.

"Є всі шанси, що росіяни будуть найближчим часом зупинені", — зазначив командир.

Тільки сильна позиція на полі бою дозволить говорити про дипломатію. За словами Білецького, зупинка ворога дозволить "абсолютно спокійно" сісти за стіл переговорів. Умови, які ми зможемо отримати, можливо, не будуть ідеальними ("не найкращими"), але стануть прийнятними для України на цьому етапі.

Раніше Білецький заявив, що армія окупантів не встигає компенсувати шалені втрати своїх солдатів. Потік новобранців висихає швидше, ніж генерали відправляють їх у бій.

Нагадаємо, раніше РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом. Для цього існує схема із СЗЧ. 

ЗСУ війна в Україні Андрій Білецький роботи ситуація на фронті Третя штурмова бригада
