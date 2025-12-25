Массовая замена солдат на роботов и дроны позволит Киеву победить, считает Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью

От трех до пяти месяцев нужно для существенных сдвигов на фронте. Но чуда не произойдет само собой. Ситуация изменится только при условии, если ВСУ радикально усилят подготовку и сделают ставку на технологии.

Такой прогноз озвучил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Машины вместо людей

Военный назвал конкретный рецепт успеха. Билецкий настаивает на быстрой имплементации новых решений. Армия должна работать интенсивнее. Главная задача — максимально заменить живую силу техникой там, где это реально.

Ключевую роль в этом сыграют:

беспилотники (БПЛА);

наземные роботизированные комплексы;

современные средства разведки и защиты.

Путь к переговорам

Если Украина успеет технологически перевооружиться, врага удастся затормозить.

"Есть все шансы, что россияне будут в ближайшее время остановлены", — отметил командир.

Только сильная позиция на поле боя позволит говорить о дипломатии. По словам Билецкого, остановка врага позволит "абсолютно спокойно" сесть за стол переговоров. Условия, которые мы сможем получить, возможно, не будут идеальными ("не самыми лучшими"), но станут приемлемыми для Украины на этом этапе.

Ранее Билецкий заявил, что армия оккупантов не успевает компенсировать огромные потери своих солдат. Поток новобранцев высыхает быстрее, чем генералы отправляют их в бой.

Напомним, ранее РФ придумала способ, как скрыть настоящие потери под Покровском. Для этого существует схема с СЗЧ.