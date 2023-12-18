Росіяни атакували Хмельницьку область
18 грудня 2023 02:34
Ворожа ракета атакувала Хмельниччину 18 грудня. Фото: Повітряні сили
Вибухи, у ніч проти 18 грудня, пролунали у Хмельницькій області. Росіяни вкотре атакували Україну ворожими безпілотниками.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соціальних мережах.
Читайте також:
Атака на Хмельниччину 18 грудня
00:14. Старокостянтинів опинився під загрозою ворожої атаки.
Перед цим одразу в трьох областях оголосили повітряну тривогу.
Тюрін закликав громадян перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що повітряна тривога, 18 грудня, триває в Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Під загрозою ворожого удару — Старокостянтинів Хмельницької області.
Читайте Новини.LIVE!