Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни атакували Хмельницьку область arrow

Росіяни атакували Хмельницьку область

18 грудня 2023 02:34
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росіяни атакували Хмельницьку область
Ворожа ракета атакувала Хмельниччину 18 грудня. Фото: Повітряні сили
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вибухи, у ніч проти 18 грудня, пролунали у Хмельницькій області. Росіяни вкотре атакували Україну ворожими безпілотниками.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соціальних мережах. 

Читайте також:

Атака на Хмельниччину 18 грудня

00:14. Старокостянтинів опинився під загрозою ворожої атаки.

Перед цим одразу в трьох областях оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Тюрін закликав громадян перебувати в укриттях.

Росіяни атакували Хмельницьку областях. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що повітряна тривога, 18 грудня, триває в Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Під загрозою ворожого удару — Старокостянтинів Хмельницької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі