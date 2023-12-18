Росіяни атакували Хмельницьку область

Ворожа ракета атакувала Хмельниччину 18 грудня. Фото: Повітряні сили

Вибухи, у ніч проти 18 грудня, пролунали у Хмельницькій області. Росіяни вкотре атакували Україну ворожими безпілотниками.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соціальних мережах.

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00:14. Старокостянтинів опинився під загрозою ворожої атаки.

Перед цим одразу в трьох областях оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Тюрін закликав громадян перебувати в укриттях.

Росіяни атакували Хмельницьку областях. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що повітряна тривога, 18 грудня, триває в Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Під загрозою ворожого удару — Старокостянтинів Хмельницької області.