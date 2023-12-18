Россияне атаковали Хмельницкую область
18 декабря 2023 02:34
Вражеская ракета атаковала Хмельнитчину 18 декабря. Фото: Воздушные силы
Взрывы в ночь на 18 декабря прозвучали в Хмельницкой области. Россияне в очередной раз атаковали Украину враждебными беспилотниками.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в социальных сетях.
Читайте также:
Атака на Хмельнитчину 18 декабря
00:14. Староконстантинов оказался под угрозой вражеской атаки.
Перед этим сразу в трех областях была объявлена воздушная тревога.
Тюрин призвал граждан находиться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога, 18 декабря, продолжается в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Под угрозой вражеского удара — Староконстантинов Хмельницкой области.
Читайте Новини.LIVE!