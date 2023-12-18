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Россияне атаковали Хмельницкую область

18 декабря 2023 02:34
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне атаковали Хмельницкую область
Вражеская ракета атаковала Хмельнитчину 18 декабря. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Взрывы в ночь на 18 декабря прозвучали в Хмельницкой области. Россияне в очередной раз атаковали Украину враждебными беспилотниками.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в социальных сетях.

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00:14. Староконстантинов оказался под угрозой вражеской атаки.

Перед этим сразу в трех областях была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Тюрин призвал граждан находиться в укрытиях.

Россияне атаковали Хмельницкую область. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что воздушная тревога, 18 декабря, продолжается в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Под угрозой вражеского удара — Староконстантинов Хмельницкой области.

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