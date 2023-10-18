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Росіяни б'ють ракетами по Дніпру: є загиблий і постраждалі

18 жовтня 2023 10:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни б'ють ракетами по Дніпру: є загиблий і постраждалі
Політ ра
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є принаймні один загиблий і троє постраждалих.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог поцілив по приватним будинкам у Дніпровському районі.

"Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом", — написав Лисак.

Він також закликав блогерів та ЗМІ утриматись від будь-яких фото та коментарів щодо вибухів, оскільки це допомагає ворогу.

Раніше ми повідомляли, що в східних областях України повідомляють про вибухи. В частины України оголошено повітряну тривогу.

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