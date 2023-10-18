Россияне бьют ракетами по Днепру: есть погибший и пострадавшие
Россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате есть по меньшей мере один погибший и трое пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
Захватчики попали в дом
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по частным домам в Днепровском районе.
"Предварительно погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии", — написал Лысак.
Он также призвал блоггеров и СМИ воздержаться от любых фото и комментариев по поводу взрывов, поскольку это помогает врагу.
Ранее сообщалось, что в восточных областях Украины сообщают о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога .
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