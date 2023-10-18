Россияне бьют ракетами по Днепру: есть погибший и пострадавшие

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Россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате есть по меньшей мере один погибший и трое пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

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Захватчики попали в дом

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по частным домам в Днепровском районе.

"Предварительно погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии", — написал Лысак.

Он также призвал блоггеров и СМИ воздержаться от любых фото и комментариев по поводу взрывов, поскольку это помогает врагу.

Ранее сообщалось, что в восточных областях Украины сообщают о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога .