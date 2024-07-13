РФ будує установки для пуску ракет, — Плетенчук

Пуск ракеты "Калибр". Фото: Минобороны России

Україна збиває багато ворожих ракет, зокрема "Калібрів", бойова частина яких важить 450 кілограм. Враховуючи це, РФ будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів". "

Про таке в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, 13 липня, повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами Плетенчука, "Калібри" необхідні росіянам для перевантаження ППО під час ракетно-дронових атак, тоді як для ураження цілей зазвичай використовують інші типи ракетного озброєння.

Ані в Чорному, ані в Азовському морях вже кілька днів немає носіїв крилатих ракет. У Чорного морі кораблів ворожого флоту немає взагалі, а в Азовському перебувають три мінні тральники та один ракетний катер, який зі своєї локації загрозу для України не становить.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 13 липня, ракетоносії з "Калібрами" перебували тільки в Середземному морі. На борту цих кораблів було 24 ракети.

Також ми повідомляли, що "Калібр", який росіяни випустили по Україні, впав та вибухнув у степу в Калмикії. Вочевидь, ця ракета була несправною. Унаслідок вибуху утворилася вирва та розлетілися навколо уламки.