РФ строит установки для пуска ракет, — Плетенчук

Пуск ракеты "Калибр". Фото: Минобороны России

Украина сбивает много вражеских ракет, в частности "Калибров", боевая часть которых весит 450 килограмм. Учитывая это, РФ строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов".

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 13 июля, сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Плетенчука, "Калибры" необходимы россиянам для перегрузки ПВО во время ракетно-дроновых атак, тогда как для поражения целей обычно используют другие типы ракетного вооружения.

Ни в Черном, ни в Азовском морях уже несколько дней нет носителей крылатых ракет. В Черном море кораблей вражеского флота нет вообще, а в Азовском находятся три минных тральника и один ракетный катер, который по своей локации угрозу для Украины не представляет.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 13 июля, ракетоносители с "Калибрами" находились только в Средиземном море. На борту этих кораблей было 24 ракеты.

Также мы сообщали, что "Калибр", выпущенный россиянами по Украине, упал и взорвался в степи в Калмыкии. По всей вероятности, эта ракета была неисправной. В результате взрыва образовалась воронка и разлетелись вокруг обломки.