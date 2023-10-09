Росіяни, які повернулись з війни до Росії, влаштували кривавий терор: розслідування

Російські солдати в Україні. Фото: росЗМІ

Бійці ЗС РФ та найманці ПВК "Вагнер", яким вдалося вижити в Україні, після повернення додому пустилися на всі тяжкі. Дії російських ув'язнених, яких помилували за розпорядженням президента країни-агресорки Володимира Путіна та добровільно мобілізованих росіян з неблагополучних та бідних родин призвели до того, що у себе вдома вони влаштували криваву різанину.

Про це йдеться у розслідуванні від "Обозреватель".

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Бумеранг по жінках та дітях

За матеріалами розслідування, найбільше відзначилися "вагнерівці". Засуджені в Росії арештанти через вплив загиблого Євгена Пригожина, який розмовляв з ними їхньою мовою, відправилися на війну десятками. Мотивацією для них стали обіцянки помилування, і через півроку служби повернення до нормального життя. Тому вбивці та гвалтівники, яким вдалося вижити в Україні, за ширмою "героїв СВО" та "героїв Росії" ховали звірячу сутність кримінальних рецидивістів.

Насильницькі дії найманців та росармійців у Україні росіяни назвали фейками. Однак відчули на собі ефект бумеранга, коли ті повернулися "додому". Дехто завдяки провезеній зброї влаштував кримінальні організації, а в родинах окупантів ледь не багатотисячні випадки домашнього насильства. Справи доходять як до побоїв, так і вбивств, в першу чергу — дружин та дітей "вагнерівців", — тих, хто не може дати відсіч.

Вбити іменем Росії

За даними опозиційних російських журналістів, "герої Росії" скоїли 27 вбивств. Наприклад, Денис Степанов у селі Єрмаківське Краснодарського краю РФ спалив будинок із двома жінками. Тіла 68-річної власниці будинку та її 35-річної доньки знайшли співробітники МНС.

Денис Степанов. Джерело: росЗМІ

А 1 жовтня у Липецьку ще один найманець, який приїхав додому у відпустку, посварився з дружиною, побив її та 4-річну доньку. Від отриманих травм дитина загинула на місці. У Нижньогородській області найманець Олег Гречко, який повернувся з війни в Україні, облив бензином та живцем спалив свою сестру через побутову сварку. 55-річного росіянина раніше неодноразово судили за вбивства.

Працівниця СК РФ на місці інциденту. Джерело: росЗМІ

Та не лише найманці скоюють вбивства. Контрактник ЗС РФ Сергій Клевцов, який не звільнився через указ про мобілізацію, втік з частини та приїхав у гості до товариша по службі до Архангельська. Вони посварилися, і товариш вигнав військового з дому. З помсти Клевцов спалив дитячий візок у під'їзді. В пожежі загинула 49-річна жінка. Наразі Клевцову загрожує до 20 років за статтею про вбивство загальнонебезпечним способом.

Налякані та перестрашені росіянки пишуть в чатах, про те, що "вони вбивають наших дітей і жінок". Видання зазначає, що пропутінські росіяни та ті, хто "поза політикою", заплатять велику і страшну ціну за те, що раніше думали про дії окупантів в Україні.

Нагадаємо, що раніше екстремістськими діями відзначилася пропагандистка та медіаменеджерка Маргарита Симоньян, яка закликала влаштувати над Сибіром ядерний вибух. Російську наукову спільноту заява пропагандистки обурила. Навіть росіяни створили відповідну петицію, звинувативши її в екстремізмі.