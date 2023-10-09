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Вернувшиеся с войны в Россию россияне устроили кровавый террор: расследование

9 октября 2023 20:44
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Илья Рябинин
редактор
Вернувшиеся с войны в Россию россияне устроили кровавый террор: расследование
Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы ВС РФ и наемники ППК "Вагнер", которым удалось выжить в Украине, по возвращении домой, пустились во все тяжкие. Действия российских заключенных, помилованных по распоряжению президента страны-агрессорки Владимира Путина, и добровольно мобилизованных россиян из неблагополучных и бедных семей, привели к тому, что у себя дома они устроили кровавую резню.

Об этом говорится в расследовании от "Обозревателя".

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Бумеранг по женщинам и детям

По материалам расследования, больше всего отличились "вагнеровцы". Осужденные в России арестанты из-за влияния погибшего Евгения Пригожина, разговаривавшего с ними на их языке, отправились на войну десятками. Мотивацией для них стали обещания помилования, и через полгода службы возвращение к нормальной жизни. Поэтому убийцы и насильники, которым удалось выжить в Украине, за ширмой "героев СВО" и "героев России" прятали зверскую сущность криминальных рецидивистов.

Насильственные действия наемников и росармейцев в Украине назвали россияне фейками. Однако почувствовали на себе эффект бумеранга, когда те вернулись домой. Некоторые благодаря провезенному оружию устроили криминальные организации, а в семьях оккупантов чуть ли не многотысячные случаи домашнего насилия. Дела доходят как до побоев, так и убийств, в первую очередь, — жен и детей "вагнеровцев" — тех, кто не может дать отпор.

Убить именем России

По данным оппозиционных российских журналистов, "герои России" совершили 27 убийств. К примеру, Денис Степанов в деревне Ермаковское Краснодарского края РФ сжег дом с двумя женщинами. Тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери обнаружили сотрудники МЧС.

Вернувшиеся с войны в Россию русские устроили кровавый террор: расследование
Денис Степанов. Источник: росСМИ

А 1 октября в Липецке еще один наемник, приехавший домой в отпуск, поссорился с женой, избил ее и 4-летнюю дочь. От полученных травм ребенок погиб на месте. В Нижегородской области вернувшийся с войны в Украине наемник Олег Гречко облил бензином и заживо сжег свою сестру из-за бытовой ссоры. 55-летнего россиянина ранее неоднократно судили за убийства.

Вернувшиеся с войны в Россию русские устроили кровавый террор: расследование
Сотрудница СК РФ на месте инцидента. Источник: росСМИ

Но не только наемники совершают убийства. Контрактник ВС РФ Сергей Клевцов, не уволившийся из-за указа о мобилизации, сбежал из части и приехал в гости к сослуживцу в Архангельск. Они поссорились, и товарищ выгнал военного из дома. Из мести Клевцов сжег детскую коляску в подъезде. В пожаре погибла 49-летняя женщина. Клевцову грозит до 20 лет по статье об убийстве общеопасным способом.

Испуганные и перепуганные россиянки пишут в чатах, о том, что "они убивают наших детей и женщин". Издание отмечает, что пропутинские россияне и те, кто "вне политики", заплатят большую и страшную цену за то, что раньше думали о действиях оккупантов в Украине.

Напомним, что ранее экстремистскими действиями отличилась пропагандистка и медиа-менеджер Маргарита Симоньян, призвавшая устроить над Сибирью ядерный взрыв. Российское научное сообщество заявление пропагандистки возмутило. Даже россияне создали ответную петицию, обвинив ее в экстремизме.

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