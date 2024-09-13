Російські військові скинули авіабомбу на Сумщину — є загиблі, багато поранених

Наслідки російського авіаудару. Фото: Сумська обласна прокуратура

У п'ятницю, 13 вересня, російська армія скинула авіабомби на Ямпільську громаду на Сумщині. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Читайте також:

Наслідки удару КАБами по цивільним

За інформацією місцевої влади, росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі, було зафіксовано чотири вибухи.

"Внаслідок обстрілу загинуло дві людини. Шестеро отримали поранення, у тому числі одна дитина", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарню. У громаді відсутнє електропостачання.

"На місці працюють всі необхідні служби.Наслідки атаки уточнюються", — підкреслили в ОВА.

Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Фото: Сумська обласна прокуратура

В Офісі генпрокурора додали, що одним із загиблих є 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — повідомили там.