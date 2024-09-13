Российские военные сбросили авиабомбу на Сумскую область — есть погибшие, многие ранены

Россияне УАБами ударили по Сумской области — есть погибшие и раненые
В пятницу, 13 сентября, российская армия сбросила авиабомбы на Ямпольскую громаду Сумской области. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.
Последствия удара УАБами по гражданским
По информации местных властей, россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре, было зафиксировано четыре взрыва.
"В результате обстрела погибли два человека. Шесть получили ранения, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки были повреждены многоквартирные жилые дома, больница. В громаде отсутствует электроснабжение.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", — подчеркнули в ОВА.
В Офисе генпрокурора добавили, что одним из погибших является 60-летний мужчина, который ехал на своем автомобиле поселком.
"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — сообщили там.
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