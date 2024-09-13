Российские военные сбросили авиабомбу на Сумскую область — есть погибшие, многие ранены

Последствия российского авиаудара. Фото: Сумская областная прокуратура

В пятницу, 13 сентября, российская армия сбросила авиабомбы на Ямпольскую громаду Сумской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

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По информации местных властей, россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре, было зафиксировано четыре взрыва.

"В результате обстрела погибли два человека. Шесть получили ранения, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены многоквартирные жилые дома, больница. В громаде отсутствует электроснабжение.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", — подчеркнули в ОВА.

Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Фото: Сумская областная прокуратура

В Офисе генпрокурора добавили, что одним из погибших является 60-летний мужчина, который ехал на своем автомобиле поселком.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — сообщили там.