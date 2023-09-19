Росіяни мобілізують ув'язнених для ремонту понівеченої військової техніки, — Генштаб
Російські загарбники продовжують зазнавати важких втрат у бронетехніці в результаті боїв проти захисників України. В зв'язку з цим вони мобілізують ув'язнених з території так званої "Донецької народної республіки", щоб ремонтувати пошкоджену військову техніку.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.
Окупанти змушують в'язнів ремонтувати техніку
"Командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах Російської Федерації ввести в навчання для засуджених спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки", — говориться у зведенні.
За інформацією Генштабу, окупанти вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів, зокрема стендів, схем, макетів. Передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в’язні з виправної трудової колонії № 27 у місті Горлівка та № 32 у місті Макіївка.
Російські загарбники також планують залучати цих людей для ремонту військової техніки безпосередньо у районах ведення бойових дій.
Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ продовжують бити ворога. На Сватівсько-Кремінському напрямку різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.