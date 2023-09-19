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Росіяни мобілізують ув'язнених для ремонту понівеченої військової техніки, — Генштаб

19 вересня 2023 13:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни мобілізують ув'язнених для ремонту понівеченої військової техніки, — Генштаб
В'язні під час прогулянки. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники продовжують зазнавати важких втрат у бронетехніці в результаті боїв проти захисників України. В зв'язку з цим вони мобілізують ув'язнених з території так званої "Донецької народної республіки", щоб ремонтувати пошкоджену військову техніку.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ

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"Командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах Російської Федерації ввести в навчання для засуджених спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки", — говориться у зведенні.

За інформацією Генштабу, окупанти вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів, зокрема стендів, схем, макетів. Передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в’язні з виправної трудової колонії № 27 у місті Горлівка та № 32 у місті Макіївка.

Російські загарбники також планують залучати цих людей для ремонту військової техніки безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ продовжують бити ворога. На Сватівсько-Кремінському напрямку різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.

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