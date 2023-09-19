Россияне мобилизуют заключенных для ремонта поврежденной военной техники, — Генштаб

Узники во время прогулки. Фото: Reuters

Российские захватчики продолжают нести тяжелые потери в бронетехнике в результате боев против защитников Украины. В связи с этим они мобилизуют заключенных с территории так называемой "Донецкой народной республики", чтобы ремонтировать поврежденную военную технику.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты заставляют заключенных ремонтировать технику

"Командование российских оккупационных войск планирует в системе исправительных колоний на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также приграничных с ней районах Российской Федерации ввести в обучение для осужденных специальности по ремонту бронированной и автомобильной военной техники", — говорится в строительстве.

По информации Генштаба, оккупанты уже приступили к разработке учебных материалов и формированию наглядных материалов, в частности стендов, схем, макетов. Предполагается, что первыми осваивать специальности ремонта военной техники окупантов начнут заключенные с исправительной трудовой колонии № 27 в Горловке и № 32 в Макеевке.

Российские захватчики также планируют привлекать этих людей к ремонту военной техники непосредственно в районах ведения боевых действий.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ продолжают уничтожать врага. На Сватовско-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт.