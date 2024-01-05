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Росіяни можуть почати новий наступ на Харків уже 15 січня, — The Telegraph

5 січня 2024 13:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни можуть почати новий наступ на Харків уже 15 січня, — The Telegraph
Російські військові на марші. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна готується до відновлення наступу Російської Федерації під Харковом через посилення бомбардування міста та області. Посилення повітряних атак на місто може відбутися вже цими вихідними.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, близьке до ЗСУ.

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Представники української військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними. Це збігається з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня.

Джерело додало, що сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку — 15 січня.

І російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп’янськ, Сватове та Кремінна, неподалік від кордону Харківської області.

Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною Лиман та низку інших міст, які були окуповані російськими військами, поки ЗСУ не провели успішний контрнаступ у вересні 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Нагадуємо, що ворожі сили здійснили ракетний удар та артилерійський обстріл села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.

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