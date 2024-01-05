Россияне могут начать новое наступление на Харьков уже 15 января, — The Telegraph

Российские военные на марше. Фото: Reuters

Украина готовится к возобновлению наступления Российской Федерации под Харьковом из-за усиления бомбардировки города и области. Усиление воздушных атак на город может произойти уже в эти выходные.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к ВСУ.

Читайте также:

Россияне могут начать наступление на Харьков. Фото: скриншот

Россияне активизировали удары по Харькову

Представители украинской военной разведки считают, что российские войска могут планировать усилить воздушные атаки в эти выходные. Это совпадает с Рождеством в России, которое отмечается 7 января.

Источник добавил, что сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможна дата его начала – 15 января.

И российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области.

Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной Лиман и ряд других городов, оккупированных российскими войсками, пока ВСУ не провели успешное контрнаступление в сентябре 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "правоохранителями". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Напоминаем, что вражеские силы нанесли ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.