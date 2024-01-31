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Росіяни на Херсонщині не дають переправити поранених бійців ЗСУ на інший берег

31 січня 2024 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни на Херсонщині не дають переправити поранених бійців ЗСУ на інший берег
ССО ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині. Фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії не дає переправити поранених українських військовослужбовців на інший берег Дніпра у Херсонській області. Через це ворожі піхотні снайпери із ближньої засідки атакують українські евакуаційні човни.

Фото одного з таких наслідків опублікувала військкор "Суспільного мовлення" Вікторія Хамаза

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Росіяни на Херсонщині не дають переправити поранених бійців ЗСУ на інший берег
Один з бійців ЗСУ, якого атакували у човні росіяни. Джерело: vk_hamyza/instagram

За словами медійниці, снайпери спочатку відкривають вогонь по керманичу моторного човна, після чого добивають поранених. Ймовірно, ворожі війська використовують снайперські гвинтівки ГСС "Гвинторіз" та "ВСК-94". 

Росіяни на Херсонщині не дають переправити поранених бійців ЗСУ на інший берег
Евакуація вбитого росіянами бійця ЗСУ, Джерело: vk_hamyza/instagram
Росіяни на Херсонщині не дають переправити поранених бійців ЗСУ на інший берег
Вбитий російськими снайперами боєць ЗСУ. Джерело: vk_hamyza/instagram

"Медики, без перебільшень, вигризають кожне життя у нелюдських умовах", — пише журналістка, та додає, що на околицях Херсону ледь не постапокаліптичні кадри. За її словами, там знаходиться багато покинутих тварин, а здичавілі собаки стали поїдати котів. 

Нагадаємо, що раніше голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. 

Додамо, що українські армійці знищили у Кринках на Херсонщині лейтенанта ЗС РБ Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Білорус штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії армії Росії.

російські війська
ЗСУ
Україна
Херсонська область
війна в Україні

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