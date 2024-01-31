Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег
Армия России не дает переправить раненых украинских военнослужащих на другой берег Днепра в Херсонской области. Поэтому вражеские пехотные снайперы из ближней засады атакуют украинские эвакуационные лодки.
Фото одного из таких последствий опубликовала военкор "Суспільного мовлення" Виктория Хамаза.
Россияне обстреливают украинские эвакуационные лодки
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По словам медийщицы, снайперы сначала открывают огонь по вождю моторной лодки, после чего добивают раненых. Вероятно, вражеские войска используют снайперские винтовки ВСС "Винторез" и "ВСК-94".
"Медики, без преувеличений, выгрызают каждую жизнь в бесчеловечных условиях", — пишет журналистка, и добавляет, что в окрестностях Херсона едва ли не постапокалиптические кадры. По ее словам, там находится много заброшенных животных, а одичавшие собаки стали поедать кошек.
Напомним, что ранее глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области.
Добавим, что украинские армейцы уничтожили в Крынках Херсонской области лейтенанта ВС РБ Дениса Лазарева, воевавшего в составе российской армии. Белорус штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии армии России.
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