Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег

ССО ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области. Фото: Генштаб ВСУ

Армия России не дает переправить раненых украинских военнослужащих на другой берег Днепра в Херсонской области. Поэтому вражеские пехотные снайперы из ближней засады атакуют украинские эвакуационные лодки.

Фото одного из таких последствий опубликовала военкор "Суспільного мовлення" Виктория Хамаза.

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Один из бойцов ВСУ, которого атаковали в лодке россияне. Источник: vk_hamyza/instagram

По словам медийщицы, снайперы сначала открывают огонь по вождю моторной лодки, после чего добивают раненых. Вероятно, вражеские войска используют снайперские винтовки ВСС "Винторез" и "ВСК-94".

Эвакуация убитого россиянами бойца ВСУ. Источник: vk_hamyza/instagram

Убитый российскими снайперами боец ВСУ. Источник: vk_hamyza/instagram

"Медики, без преувеличений, выгрызают каждую жизнь в бесчеловечных условиях", — пишет журналистка, и добавляет, что в окрестностях Херсона едва ли не постапокалиптические кадры. По ее словам, там находится много заброшенных животных, а одичавшие собаки стали поедать кошек.

Напомним, что ранее глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области.

Добавим, что украинские армейцы уничтожили в Крынках Херсонской области лейтенанта ВС РБ Дениса Лазарева, воевавшего в составе российской армии. Белорус штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии армии России.