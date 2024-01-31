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Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег

31 января 2024 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег
ССО ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области. Фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России не дает переправить раненых украинских военнослужащих на другой берег Днепра в Херсонской области. Поэтому вражеские пехотные снайперы из ближней засады атакуют украинские эвакуационные лодки.

Фото одного из таких последствий опубликовала военкор "Суспільного мовлення" Виктория Хамаза.

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Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег
Один из бойцов ВСУ, которого атаковали в лодке россияне. Источник: vk_hamyza/instagram

По словам медийщицы, снайперы сначала открывают огонь по вождю моторной лодки, после чего добивают раненых. Вероятно, вражеские войска используют снайперские винтовки ВСС "Винторез" и "ВСК-94".

Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег
Эвакуация убитого россиянами бойца ВСУ. Источник: vk_hamyza/instagram
Россияне в Херсонской области не дают переправить раненых бойцов ВСУ на другой берег
Убитый российскими снайперами боец ВСУ. Источник: vk_hamyza/instagram

"Медики, без преувеличений, выгрызают каждую жизнь в бесчеловечных условиях", — пишет журналистка, и добавляет, что в окрестностях Херсона едва ли не постапокалиптические кадры. По ее словам, там находится много заброшенных животных, а одичавшие собаки стали поедать кошек.

Напомним, что ранее глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области.

Добавим, что украинские армейцы уничтожили в Крынках Херсонской области лейтенанта ВС РБ Дениса Лазарева, воевавшего в составе российской армии. Белорус штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии армии России.

российские войска
ВСУ
Украина
Херсонская область
война в Украине

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