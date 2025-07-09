Росія атакує Чернігівщину - новини України

Росіяни намагались зайти на Чернігівщину, — голова ОДА
В останній рік росіяни збільшили кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини майже з усіх видів озброєння. Періодично також ворог намагався зайти на територію області окремими розвідувально-диверсійними групами, але був знищений.
Про це Новини.LIVE сказав голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
"Ворог постійно обстрілює прикордоння, руйнує інфраструктуру, ранить та вбиває наше цивільне населення. Але ситуація контрольована. Більшість всіх обстрілів прикордоння здійснюється із FPV-дронів, а на територію області прилітають "шахеди" та російські ракети", — сказав Чаус.
Також, за його словами, періодично ворог намагався зайти на територію Чернігівщини окремими розвідувально-диверсійними групами, але був знищений.
"Ворог постійно отримував тут п*зд*в. Перепрошую, але це слово можна застосувати до розвідувально-диверсійних груп ворога. Останні їх заходи не мали успіхів. Що змінилось за останні роки — збільшення кількості обстрілів прикордоння буквально з усіх видів озброєння", — уточнив голова ОДА.
Чаус також додав, що із найбільш небезпечної 5-кілометрової зони прикордоння виїхало понад 6,5 тис. осіб цивільного населення. Однак досі залишається трохи більше 700 людей. З ними постійно працюють органи місцевого самоврядування, військові адміністрації та буквально вмовляємо людей виїхати із місць постійного проживання у більш безпечні.
Нагадаємо, за повідомленням пресслужби Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 7 липня завдали удару по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області.
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