Росія атакує Чернігівщину - новини України

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус

В останній рік росіяни збільшили кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини майже з усіх видів озброєння. Періодично також ворог намагався зайти на територію області окремими розвідувально-диверсійними групами, але був знищений.

Про це Новини.LIVE сказав голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Реклама

Читайте також:

"Ворог постійно обстрілює прикордоння, руйнує інфраструктуру, ранить та вбиває наше цивільне населення. Але ситуація контрольована. Більшість всіх обстрілів прикордоння здійснюється із FPV-дронів, а на територію області прилітають "шахеди" та російські ракети", — сказав Чаус.

Також, за його словами, періодично ворог намагався зайти на територію Чернігівщини окремими розвідувально-диверсійними групами, але був знищений.

"Ворог постійно отримував тут п*зд*в. Перепрошую, але це слово можна застосувати до розвідувально-диверсійних груп ворога. Останні їх заходи не мали успіхів. Що змінилось за останні роки — збільшення кількості обстрілів прикордоння буквально з усіх видів озброєння", — уточнив голова ОДА.

Чаус також додав, що із найбільш небезпечної 5-кілометрової зони прикордоння виїхало понад 6,5 тис. осіб цивільного населення. Однак досі залишається трохи більше 700 людей. З ними постійно працюють органи місцевого самоврядування, військові адміністрації та буквально вмовляємо людей виїхати із місць постійного проживання у більш безпечні.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 7 липня завдали удару по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області.