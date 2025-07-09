Россия атакует Черниговщину - новости Украины

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

В последний год россияне увеличили количество обстрелов приграничья Черниговщины почти из всех видов вооружения. Периодически также враг пытался зайти на территорию области отдельными разведывательно-диверсионными группами, но был уничтожен.

Об этом Новини.LIVE сказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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"Враг постоянно обстреливает приграничье, разрушает инфраструктуру, ранит и убивает наше гражданское население. Но ситуация контролируемая. Большинство всех обстрелов приграничья осуществляется с FPV-дронов, а на территорию области прилетают "шахеды" и российские ракеты", — сказал Чаус.

Также, по его словам, периодически враг пытался зайти на территорию Черниговщины отдельными разведывательно-диверсионными группами, но был уничтожен.

"Враг постоянно получал здесь п*зд*й. Извиняюсь, но это слово можно применить к разведывательно-диверсионным группам врага. Последние их заходы не имели успехов. Что изменилось за последние годы — увеличение количества обстрелов приграничья буквально из всех видов вооружения", — уточнил председатель ОГА.

Чаус также добавил, что из наиболее опасной 5-километровой зоны приграничья выехало более 6,5 тыс. человек гражданского населения. Однако до сих пор остается чуть более 700 человек. С ними постоянно работают органы местного самоуправления, военные администрации и буквально уговариваем людей выехать из мест постоянного проживания в более безопасные.

Напомним, по сообщению пресс-службы Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 7 июля нанесли удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области.