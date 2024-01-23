Росіяни обстріляли Херсон — в ОВА повідомили про загиблого

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram

Російська армія вбила мешканця Корабельного району Херсона. Це сталося біля під'їзду будинку, де чоловік зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В Херсоні внаслідок обстрілу загинув чоловік

"Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Співчуття рідним загиблого…", — говориться у повідомленні ОВА.

Окрім того, внаслідок ударів російських окупантів по Кіндійці постраждала 74-річна жінка. Для неї була викликана карета "швидкої допомоги".

Також в ОВА розповіли, що у Дніпровському районі Херсона росіяни обстріляли багатоповерховий будинок. Містяни розповіли, що по їх оселі сталося пряме влучання російської артилерії. Лише дивом ніхто не постраждав.

Будинок зазнав серйозних пошкоджень. Їх вже усувають фахівці аварійно-рятувальної служби міста, які з самого ранку працюють на місці "прильоту".

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.