Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни обстріляли Херсон — в ОВА повідомили про загиблого arrow

Росіяни обстріляли Херсон — в ОВА повідомили про загиблого

23 січня 2024 16:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни обстріляли Херсон — в ОВА повідомили про загиблого
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська армія вбила мешканця Корабельного району Херсона. Це сталося біля під'їзду будинку, де чоловік зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу.  

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:
херсон
Повідомлення про загиблого в Херсонщині. Фото: скриншот 

В Херсоні внаслідок обстрілу загинув чоловік

"Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік. Співчуття рідним загиблого…", — говориться у повідомленні ОВА.

Окрім того, внаслідок ударів російських окупантів по Кіндійці постраждала 74-річна жінка. Для неї була викликана карета "швидкої допомоги".

Також в ОВА розповіли, що у Дніпровському районі Херсона росіяни обстріляли багатоповерховий будинок. Містяни розповіли, що по їх оселі сталося пряме влучання російської артилерії. Лише дивом ніхто не постраждав. 

Будинок зазнав серйозних пошкоджень. Їх вже усувають фахівці аварійно-рятувальної служби міста, які з самого ранку працюють на місці "прильоту".

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

війна
Херсон
Україна
обстріли
окупанти
жертва

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі