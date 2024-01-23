Россияне обстреляли Херсон — в ОВА сообщили о погибшем

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram

Российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. Это произошло у подъезда дома, где мужчина получил смертельное ранение в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина. Соболезнования родным погибшего…", — говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, в результате ударов российских оккупантов по Киндейке пострадала 74-летняя женщина. Для нее была вызвана карета "скорой помощи".

Также в ОВА рассказали, что в Днепровском районе Херсона россияне обстреляли многоэтажное здание. Горожане рассказали, что по их жилищу произошло прямое попадание русской артиллерии. Только чудом никто не пострадал.

Дом получил серьезные повреждения. Их уже устраняют специалисты аварийно-спасательной службы города, которые с самого утра работают на месте прилета.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород.

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.