Прорив Курської області — росіяни перекидають війська з півдня України

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Фото: ОСУВ "Таврія"

Командування РФ переміщує військові підрозділи, зокрема, з Придніпровського напрямку на Курський. Проте активність ворога на півдні України різко зросла.

Про це, 12 серпня, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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Що відомо

"Є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні", — зазначив Лиховій.

Водночас на півдні помітили дивну річ. За словами речника ОСУВ "Таврія", коли росіян на Придніпровському напрямку було багато, то штурмових дій було менше. Але після того, як їх почали забирати, активність на лівобережжі Дніпра значно зросла.

Щоб зрозуміти, чи були це показові дії росіян, або ж в цьому якийсь задум — має пройти кілька днів.

"Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх оборонних порядків, вони спроможні атакувати й далі. Чи це, можливо, якийсь інший задум", — резюмував Лиховій.

Прорив кордону в Курській області

Зазначимо, що минулого тижня у вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про бої у Курській області. За їх словами, Збройні сили України нібито вторглися на територію РФ, прорвавши кордон.

Практично тиждень офіційні особи України не коментували подію. Лише вчора, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ у Курській області.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські воїни контролюють близько 1000 квадратних кілометрів Курського регіону.

За інформацією російської влади, під контролем ЗСУ у Курській області перебуває 28 населених пунктів. Водночас, за даними DeepState, росіяни втратили контроль орієнтовно над 44 н.п.