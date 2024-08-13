Прорыв Курской области — россияне перебрасывают войска с юга Украины

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. Фото: ОСУВ "Таврия"

Командование РФ перемещает военные подразделения, в частности, из Приднепровского направления на Курское. Однако активность врага на юге Украины резко возросла.

Об этом, 12 августа, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что известно

"Есть перемещение, в частности, с Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курский также, где у россиян сейчас больше дырок в обороне", — отметил Лиховой.

В то же время, на юге заметили странную вещь. По словам спикера ОСУВ "Таврия", когда россиян на Приднепровском направлении было много, то штурмовых действий было меньше. Но после того, как их начали забирать, активность на левобережье Днепра значительно выросла.

Чтобы понять, были ли это показательные действия россиян или же в этом какой-то замысел — должно пройти несколько дней.

"Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия — когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел", — резюмировал Лиховой.

Прорыв границы в Курской области

Отметим, что на прошлой неделе во вторник, 6 августа, россияне сообщили о боях в Курской области. По их словам, Вооруженные силы Украины вторглись на территорию РФ, прорвав границу.

Практически неделю официальные лица Украины не комментировали событие. Только вчера, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил операцию ВСУ в Курской области.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские воины контролируют около 1000 квадратных километров Курского региона.

По информации российских властей, под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов. В то же время, по данным DeepState, россияне лишились контроля ориентировочно над 44 н.п.