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Росіяни підозрюють Азербайджан у постачанні снарядів ЗСУ

5 грудня 2023 23:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни підозрюють Азербайджан у постачанні снарядів ЗСУ
Військовий із 155-мм снарядом. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Азербайджан постачає боєприпаси Збройним силам України. На позиціях української армії було помічено ящики з логотипом відомого азербайджанського виробника снарядів.

Про це пишуть російські воєнні журналісти.

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На одному з фото зі снарядами на позиціях ЗСУ "воєнкори" РФ помітили ящики з логотипом компанії Palladium Defence and Security Solutions.

Офіс цієї компанії розташований у Баку. Вона регулярно вигравала тендери від МВС Азербайджану, Спеціальної служби державної охорони та Пенітенціарної служби Міністерства юстиції країни.

Варто зазначити, що Palladium Defence and Security Solutions LLC має партнерів у кількох країнах, включаючи ОАЕ, Грузію, Чеську Республіку та Німеччину.

Раніше ми повідомляли, що США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.

Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

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