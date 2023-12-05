Россияне подозревают Азербайджан в поставках снарядов ВСУ

Военный с 155-мм снарядом. Фото: Милитарный

Азербайджан снабжает боеприпасами Вооруженные силы Украины. На позициях украинской армии были замечены ящики с логотипом известного азербайджанского производителя снарядов.

Об этом пишут российские военные журналисты.

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На одном из фото со снарядами на позициях ВСУ "военкоры" РФ заметили ящики с логотипом компании Palladium Defence and Security Solutions.

Офис компании находится в Баку. Она регулярно выигрывала тендеры МВД Азербайджана, Специальной службы государственной охраны и Пенитенциарной службы Министерства юстиции страны.

Стоит отметить, что Palladium Defence and Security Solutions LLC имеет партнеров в нескольких странах, включая ОАЭ, Грузию, Чешскую Республику и Германию.

Ранее мы сообщали, что США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, имеющие обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

Напомним, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.