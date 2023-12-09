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Росіяни підуть назавжди — Умєров поділився планами щодо Криму

9 грудня 2023 09:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни підуть назавжди — Умєров поділився планами щодо Криму
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров\Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Збройні сили України роблять все можливе, аби звільнити окуповані території від росіян. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про подальші плани витіснення ворога з Криму.

Про це Умєров заявив в ефірі телемарафону.

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За словами міністра оборони, ЗСУ досягли серйозних успіхів у Чорному морі, хоч Україна й не має власного потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму", — сказав Умєров.

Він заявив, що напрацювання, які готують на 2024 рік, дадуть дуже гарну спроможність для того, щоб росіяни назавжди відійшли з українського Криму.

Нагадаємо, що експерти одного із закордонних видань впевнено назвали "найкоротший шлях до перемоги України". Щобільше, вони наголосили, що Заходу потрібно підтримати нашу країну на цьому шляху.

Також ми писали, що Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

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