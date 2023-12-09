Россияне уйдут навсегда — Умеров поделился планами по Крыму

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров\Facebook

Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы освободить оккупированные территории от россиян. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о дальнейших планах вытеснения врага из Крыма.

Об этом Умеров заявил в эфире телемарафона.

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По словам министра обороны, ВСУ добились серьезных успехов в Черном море, хотя Украина и не имеет собственного мощного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма", — сказал Умеров.

Он заявил, что готовящиеся на 2024 год наработки дадут очень хорошую способность для того, чтобы россияне навсегда отошли из украинского Крыма.

Напомним, что эксперты одного из зарубежных изданий уверенно назвали "кратчайший путь к победе Украины". Больше того, они подчеркнули, что Западу нужно поддержать нашу страну на этом пути.

Также мы писали, что Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.