У школах на тимчасово окупованих територіях діти вивчатимуть вірші про "спецоперацію"

Школярі. Фото ілюстративне: drohobych-rda.gov.ua

Росіяни планують змінити навчальну програму у школах на тимчасово окупованих територіях. Школярів хотять змусити вивчати вірші про так звану "спеціальну воєнну операцію".

Про це в четвер, 29 серпня, повідомив Центр національного спротиву.

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До захоплених шкіл вже зараз ввозять відповідні підручники. Вірші про "спецоперацію" вивчатимуть учні молодших класів. У такій "поезії" окупанти змальовуються як герої.

"Це є свідоме продовження політики зміни самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду, згідно з міжнародним правом. Такі злочини вказують на справжню мету загарбницької війни Кремля, а саме — знищення українців як нації", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

Громадян закликають повідомляти про людей, які можуть співпрацювати із Кремлем. Це можна зробити в Telegram-боті Центру національного спротиву. Анонімність авторам таких звернень гарантується.