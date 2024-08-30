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Россияне планируют ввести в школьную программу на временно оккупированных территориях стихи о "СВО"

30 августа 2024 02:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В школах на временно оккупированных территориях дети будут изучать стихи о "спецоперации"
Школьники. Фото иллюстративное: drohobych-rda.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Россияне планируют изменить учебную программу в школах на временно оккупированных территориях. Школьников хотят заставить изучать стихи о так называемой "специальной военной операции".

Об этом в четверг, 29 августа, сообщил Центр национального сопротивления.

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В захваченные школы уже сейчас ввозят соответствующие учебники. Стихи о "спецоперации" будут изучать учащиеся младших классов. В такой "поэзии" оккупанты изображаются как герои.

"Это сознательное продолжение политики изменения самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида, согласно международному праву. Такие преступления указывают на настоящую цель захватнической войны Кремля, а именно уничтожение украинцев как нации", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Граждан призывают сообщать о людях, которые могут сотрудничать с Кремлем. Это можно сделать в Telegram-боте Центра национального сопротивления. Анонимность авторам подобных обращений гарантируется.

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00:55 Боррель заявил, что многие государства ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области РФ

00:50 Россияне штурмуют на Покровском направлении, за сутки было 40 атак, — Генштаб ВСУ

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