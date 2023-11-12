Росіяни поширюють черговий фейк про кількість загиблих бійців ЗСУ

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Росіяни поширюють черговий фейк про втрати української армії. Вони заявляють, що журналісти нібито нарахували майже 300 тисяч загиблих бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Spravdi.

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Росіяни поширюють у мережу таку неправдиву інформацію:

"За останні півтора року незалежні українські журналісти виявили 284 тисячі українських військових некрологів, опублікованих їхніми сім'ями та друзями у соцмережах. Про це пишуть анонімні російські Telegram-канали".

Допис, який поширюють росіяни. Фото: t.me/spravdi

Spravdi наголошує, що матеріалу про підрахунок українських військових некрологів немає у жодного українського видання. Російські пропагандисти вигадали ці цифри, щоб деморалізувати громадян України.

Фейк про 284 тисячі некрологів противник поширював ще у серпні 2023 року.

"Щоправда, тоді, за словами журналістів "Комсомольської правди", підрахунок у соцмережах проводив російський військовий експерт Руслан Татарінов", — йдеться у повідомленні.

Через певний час він перетворився на "українських незалежних журналістів", щоб краще вплинути на громадян України.

Spravdi зазначає, що дані про втрати ЗСУ — державна таємниця, вірити подібним вкидам не варто.

Допис Spravdi. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські хакери створили чергове діпфейк-відео за участю Валерія Залужного. У ньому головнокомандуючий ЗСУ "закликає" українських бійців здійняти заколот проти Президента України Володимира Зеленського.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяву нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він порівняв депутата з російськими пропагандистами.